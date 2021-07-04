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Стало известно, кому в Карелии будут давать выходной в день прививки от коронавируса

Новости. Общество
09:55, 05 Июля 2021
фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Закон о стимулировании вакцинации от коронавируса поступил в парламент Карелии.

«Проектом закона предлагается…в качестве стимулирующей вакцинацию (ревакцинацию) населения меры, установить день отдыха в день вакцинации (ревакцинации) с сохранением работнику средней заработной платы (денежного содержания)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Дополнительный выходной будут давать работникам республиканских органов власти и учреждений республиканского подчинения.

Кто инициировал законопроект, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-07-05 10:36:29
Хотим мы етого или не хотим ,а ждать все равно придеться.Судьба у вас такая, терпеть и ждать
Изя
2021-07-05 10:49:17
Вася, чо ждать то ???)))
Вася
2021-07-05 10:32:13
Меркель или Макрон обсуждали вопросы цены макарон?
Вася
2021-07-05 10:31:08
Специалисты Росстата отметили снижение цен на услуги по рытью могил на 1,8%
Вася
2021-07-05 10:27:38

"Умиротворяющая" безнадёга.
Григорий
2021-07-05 10:11:15
Не трудно сообразить, что те ,кто вакцинировался, являются самыми главными разносчиками этой заразы,многие из них болеют ковидом ,не замечая болезни,но рядом находящиеся от них заболевают, и это всё по кругу через пол года...когда заканчиваются антитела!?!
Вася
2021-07-05 10:33:45
Григорий, нужно просто подождать еще 20 лет
кир
2021-07-05 10:25:07
Григорий, ваши предложения.
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