Стало известно, кому в Карелии будут давать выходной в день прививки от коронавируса

Закон о стимулировании вакцинации от коронавируса поступил в парламент Карелии.
«Проектом закона предлагается…в качестве стимулирующей вакцинацию (ревакцинацию) населения меры, установить день отдыха в день вакцинации (ревакцинации) с сохранением работнику средней заработной платы (денежного содержания)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Дополнительный выходной будут давать работникам республиканских органов власти и учреждений республиканского подчинения.
Кто инициировал законопроект, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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