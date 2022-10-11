Стало известно, кому в Петрозаводске готовы платить более 70 тысяч рублей в месяц

Названы высокооплачиваемые вакансии декабря в столице Карелии.

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал список наиболее высокооплачиваемых вакансий, представленных в Петрозаводске в декабре.

Самой оплачиваемой вакансией оказалось предложение для водителя категории Е в одном из крупнейших российских ритейлеров. Водителю предлагают зарплату в 111 тысяч рублей, а также премию, удобный график работы и прочие бонусы.

Диспетчеру Центра управления сетями на предприятии магистральных электрических сетей предлагают 75-80 тысяч рублей. Также предполагаются надбавки и премии.

В рейтинг вошли также вакансии руководителя автоматизации с потенциальной зарплатой от 70 до 100 тысяч рублей, старшего менеджера по обслуживанию с зарплатой от 56 тысяч рублей и дежурного по железнодорожной станции — от 65 до 70 тысяч рублей.