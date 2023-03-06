Стало известно, кому в России повысят пенсию с 1 апреля

В апреле 2023 года в России пройдет плановая индексация пенсии.

С 1 апреля 2023 года в стране повысят социальные пенсии. Как сообщает «Комсомольская правда», обычно этот вид пенсий повышают раз в год – традиционно 1 апреля.



Но в 2022 году из-за санкций и связанных с ними обстоятельств в правительстве РФ решили индексировать социальные пенсии несколько раз: планово с 1 апреля - на 8,6%, и внепланово — с 1 июня 2022 года на 10%.



А с 1 апреля 2023 года их поднимут еще на 3,3%. Прибавку получат около четырех миллионов пенсионеров.



Для индексации из федерального бюджета до конца текущего года направят порядка 15,5 млрд рублей.



Индексация проводится без заявлений. Обращаться в Социальный фонд России для перерасчета не требуется, выплаты индексируются автоматически.



Отметим, к социальным пенсиям относятся: пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.



Право на социальную пенсию имеют нетрудоспособные граждане, постоянно проживающие в России, сообщили в федеральном издании.



