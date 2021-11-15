Стало известно, кто ехал в перевернувшемся на трассе в Карелии автобусе (ФОТО)

В Госавтоинспекции Карелии уточнили подробности ДТП с участием автобуса в Питкярантском районе.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, автобус марки King Long двигался в сторону Сортавалы.

Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов — студенты Севастопольского государственного университета и сопровождающие, приехавшие на отдых в Карелию. Пока не уточняется, кто именно пострадал в аварии.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в 11.15 на трассе «Сортавала» пассажирский автобус с туристами вылетел с трассы и перевернулся. Пострадали шесть человек, пятерым из них потребовалась госпитализация. Госавтоинспекция продолжает выяснять причины и обстоятельства аварии.