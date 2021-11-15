890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
Сегодня 10:33

Стало известно, кто ехал в перевернувшемся на трассе в Карелии автобусе (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:11, 24 Ноября 2021
фото: © МВД по Республике Карелия

Новости партнеров

В Госавтоинспекции Карелии уточнили подробности ДТП с участием автобуса в Питкярантском районе.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, автобус марки King Long двигался в сторону Сортавалы.

Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов — студенты Севастопольского государственного университета и сопровождающие, приехавшие на отдых в Карелию. Пока не уточняется, кто именно пострадал в аварии.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в 11.15 на трассе «Сортавала» пассажирский автобус с туристами вылетел с трассы и перевернулся. Пострадали шесть человек, пятерым из них потребовалась госпитализация. Госавтоинспекция продолжает выяснять причины и обстоятельства аварии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
17.11.2021, 09:51
Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 6
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»