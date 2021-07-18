Реклама
Прислать новость
Из-за лесного пожара началась эвакуация жителей поселка в Карелии 5
18.07.2021 19:01
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»
Новое
Сегодня 16:38
Запах дыма от лесных пожаров снова заполнил улицы столицы Карелии 3
18.07.2021 23:09
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров   7
18.07.2021 19:58

Стало известно, кто из судей горсуда Петрозаводска будет рассматривать уголовное дело Геннадия Боднарчука

Новости. Общество
16:05, 19 Июля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Уголовное дело экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взяток, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, поручено судье Елене Голяевой.

Уголовное дело теперь уже бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука будет рассматривать судья Елена Голяева. Об этом «Столице на Онего» сообщили в суде, отметив, что дата начала слушаний еще не назначена. Поскольку, уточнили в суде, для ознакомления с любым делом судье по закону отводится определенное время.

Напомним, что задержанный 17 июля 2020 года Геннадий Боднарчук продолжает находиться в СИЗО. Поскольку 16 июля срок его содержания под стражей закончился, 14 июля Верховный суд Карелии, у которого есть право рассматривать ходатайство об аресте на срок более года, продлил его Боднарчуку до 15 августа. После этого вопрос о дальнейшем аресте Боднарчука либо избрании для него другой меры пресечения, будет решать рассматривающий это уголовное дело судья, в данном случае Елена Голяева.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-19 16:35:13
Гена, борись. В сизо год за полтора. Тяни время как ночной фотограф дмитриев - выйдешь сразу после суда. Правда он потом сразу обратно заехал на 13 лет, но это другое :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 16:38
Обществоведение
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»
Республиканские власти ждут помощи из соседних регионов и формируют отряды добровольцев.
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
«Как содрать, а не заработать» 6
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»