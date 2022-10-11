Стало известно, кто погасил Вечный огонь в Петрозаводске

Полиция установила подозреваемого в осквернении мемориала «Вечный огонь», сообщили в МВД Карелии.

Напомним, в минувшую пятницу, 14 октября, около 17.00 неизвестный мужчина потушил вечный огонь на площади Ленина в Петрозаводске. Сообщение об этом поступило в полицию от прохожего. Он рассказал, что заметил уходившего прочь мужчину, у которого была канистра.

Вскоре выяснилось, что инцидент произошел несколькими часами ранее – около 15 часов, а замеченный очевидцем гражданин никакого отношения к происшествию не имеет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у оперативников появилась версия, что нарушителем является несовершеннолетний. Также удалось выяснить, что к мемориалу он приехал на самокате.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Карелия вычислили маршрут движения возможного подозреваемого и установили, что самокат арендовали в центре Петрозаводска. После этого они смогли установить личность подозреваемого, которым оказался 16-летний петрозаводчанин. Пояснить мотив своих действий подросток не смог.

Возбуждено уголовное дело.