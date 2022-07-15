890x80
Реклама
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
Сегодня 11:42

Стало известно, кто пострадал в ДТП на перекрестке в Петрозаводске, где столкнулись три автомобиля

Новости. Происшествия
16:57, 18 Июля 2022
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Новости партнеров

В ГИБДД Петрозаводска установили личность водителя, госпитализированного в бессознательном состоянии с места ДТП на Первомайском проспекте.

В минувшее воскресенье, 17 июля, в 21.35 на пересечении улицы Мелентьевой и Первомайского проспекта столкнулись Renault Laguna, BMW X5 и Chevrolet Lanos.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Laguna проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем BMW X5. От удара Renault отбросило на стоявший автомобиль Chevrolet Lanos. В результате аварии водитель-нарушитель на Renault Laguna получил травмы и был госпитализирован.

В ГИБДД Петрозаводска установили личность, им оказался житель Петрозаводска 1995 года рождения.

По информации Минздрава Карелии, пострадавшему водителю высокопрофессионально была оказана медицинская помощь бригадой скорой, реаниматологами и нейрохирургами БСМП. «Через 30 мин после поступления пациент был прооперирован. Сейчас он находится в отделении реанимации. Состояние тяжёлое. Стабильное. Введён в медикаментозную кому по показаниям», — сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что авария попала в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», на записи видно, как водитель Renault Laguna выехал на перекресток по запрещающий сигнал светофора и столкнулась с внедорожником BMW X5.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
11.07.2022, 07:00
Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)
16.07.2022, 21:18
Сосед пропавшей в Петрозаводске девушки может оказаться подозреваемым в ее убийстве (ВИДЕО)

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.