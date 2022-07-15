Стало известно, кто пострадал в ДТП на перекрестке в Петрозаводске, где столкнулись три автомобиля

В ГИБДД Петрозаводска установили личность водителя, госпитализированного в бессознательном состоянии с места ДТП на Первомайском проспекте.

В минувшее воскресенье, 17 июля, в 21.35 на пересечении улицы Мелентьевой и Первомайского проспекта столкнулись Renault Laguna, BMW X5 и Chevrolet Lanos.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Laguna проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем BMW X5. От удара Renault отбросило на стоявший автомобиль Chevrolet Lanos. В результате аварии водитель-нарушитель на Renault Laguna получил травмы и был госпитализирован.

В ГИБДД Петрозаводска установили личность, им оказался житель Петрозаводска 1995 года рождения.

По информации Минздрава Карелии, пострадавшему водителю высокопрофессионально была оказана медицинская помощь бригадой скорой, реаниматологами и нейрохирургами БСМП. «Через 30 мин после поступления пациент был прооперирован. Сейчас он находится в отделении реанимации. Состояние тяжёлое. Стабильное. Введён в медикаментозную кому по показаниям», — сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что авария попала в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», на записи видно, как водитель Renault Laguna выехал на перекресток по запрещающий сигнал светофора и столкнулась с внедорожником BMW X5.