Стало известно, кто сменил уроженца Карелии на посту ФСИН России

Новости по теме
Загрузка...
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Калашников.
Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее Калашников занимал пост начальника УФСБ по Красноярскому краю, пишет "Московский комсомолец".
Ранее сообщалось, что директор ФСИН России Геннадий Корниенко, выходец из Карелии, освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.10.2019, 07:15
06.10.2019, 09:37
01.10.2019, 13:33
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 14:37
Обществоведение
Бывшему руководителю управления потребительского рынка Петрозаводска пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.
07.10.2019 15:41
03.10.2019 09:49
02.10.2019 11:21
Чтиво
07.10.2019 13:23
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
07.10.2019 10:28
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии