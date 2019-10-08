Стало известно, кто сменил уроженца Карелии на посту ФСИН России

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Калашников.

Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее Калашников занимал пост начальника УФСБ по Красноярскому краю, пишет "Московский комсомолец".

Ранее сообщалось, что директор ФСИН России Геннадий Корниенко, выходец из Карелии, освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста.