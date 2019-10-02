Уроженец Карелии, глава ФСИН России ушел в отставку

Геннадий Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста. Об этом сообщила журналистам зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева, пишет ТАСС.

"Да, это так. Он ушел по достижении предельного возраста", - сказала она.

Пресс-службы ФСИН и Кремля пока не обнародовали соответствующий документ об освобождении Корниенко от должности.

В свою очередь источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, подтвердил ТАСС, что соответствующее решение было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет.

Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Отметим, Корниенко Геннадий Александрович родился 30 сентября 1954 года в городе Лахденпохья Карельской АССР.

В послужной список Корниенко, который имеет звание генерал-полковника, входит работа в органах безопасности, где он трудился до 2001 года. Далее он занимал пост заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, а с 2002 по 2012 год руководил Государственной фельдъегерской службой РФ. 25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.