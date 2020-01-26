Стало известно, кто выиграет от закона о выплате "северных" молодым работникам в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому работники бюджетных учреждений в возрасте до 30 лет должны получать "северные" надбавки без выработки необходимого стажа.

Согласно действующему законодательству, северные надбавки начисляются после того, как принятый на работу сотрудник проработал от 6 месяцев до 1 года в зависимости от места проживания. С этого момента каждый год начисляются дополнительные 10% "северных", до тех пор, пока размер доплаты не достигнет 50% от оклада. В полном объеме "северные" начинают выплачивать после 2,5 лет работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Это создает проблемы с привлечением молодых кадров в бюджетные учреждения.

Проект закона предусматривает выплаты "северных" с первого дня работы бюджетникам. Но не всем.

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