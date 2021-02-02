Выяснилось, куда жители Карелии чаще всего тратили средства маткапитала в 2020 году

Карельское отделение пенсионного фонда страны сообщило, каким образом жители республики предпочитали распоряжаться средствами материнского капитала в 2020 году.

В прошлом году 4489 жителей Карелии получили сертификаты на материнский капитал, информирует ПФР. За первого ребенка они получили сертификаты в размере 466 617 рублей; за второго ребенка - 616 617 рублей.

Граждане в основном использовали средства маткапитала в прошлом году на улучшение жилищных условий: 1564 распоряжения на 734 млн руб. в погашение целевых кредитов (займов), в том числе ипотечных; 1067 распоряжений на оплату 422 млн рублей расходов по покупке или индивидуальному строительству жилья.

По 1189 распоряжениям владельцев сертификатов перечислено 43,7 млн рублей на оплату образования детей. Речь идет в том числе об оплате обучения в учреждениях дополнительного образования (музыкальные, художественные, автошколы и другие), услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях, на оплату проживания студентов в общежитиях.

2251 семья воспользовалась правом на ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала в размере 13167 рублей на второго ребенка. Всего на эти цели перечислено 157,8 млн рублей.