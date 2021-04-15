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Стало известно, можно ли избавиться от морщин курильщика

Новости. Общество
22:00, 15 Апреля 2021
фото: © flickr.com/lawprier
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Эксперт рассказал, можно ли избавиться от мелкоморщинистой сетки на лице и глубоких морщин вокруг рта, которые могут быть вызваны курением.

Процесс курения провоцирует появление на лице сетки из мелких морщинок и глубоких вертикальных складок вокруг рта, которые называют кисетными морщинами, отметил врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. В первом случае на кожу оказывает негативное влияние никотин, который нарушает обменные процессы. Во втором случае морщины появляются из-за привычки держать во рту сигарету, рассказал он в интервью радио Sputnik.

«Морщины курильщика можно подразделить на два вида. Первый из них — это нарушения общего характера, когда нарушается питание кожи, и она начинает тускнеть, становится серой, теряет упругость, и все лицо покрывается мелкоморщинистой сеткой. Второе — это механические морщины, которые вызваны мимикой. Курение сигареты, электронной или обычной, сопряжено с хоботковым рефлексом, когда вытягиваются губы, чтобы обхватить сигарету, и вокруг рта образуются глубокие кисетные морщины», — объяснил Станислав Арканников.

Устранить кисетные морщины полностью невозможно. Можно попробовать справиться с ними, прибегнув к специальной гимнастике для мимических мышц или замаскировать с помощью пластической хирургии, отметил врач.

«Чтобы замаскировать морщины вокруг рта, применяют разные технологии типа контурной пластики. То есть вводят жидкие имплантаты или филлеры в дно морщины. После этого на какой-то срок эти морщины становятся еле заметными», — рассказал Станислав Арканников.

Справиться с мелкоморщинистой сеткой поможет только отказ от никотина, считает он.

«Курение — обратимый процесс. Единственное, надо понимать, что чем старше человек, тем дольше происходит процесс возврата к обычному состоянию кожи, но он все равно происходит. У молодого человека год-два — и кожа приобретет первозданный вид, а у человека старше 50 или 60 лет на восстановление может уйти гораздо больше времени. Тем не менее уже на следующий день кожа скажет спасибо человеку, который бросил курить», — заключил Станислав Арканников.

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