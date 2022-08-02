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Стало известно, на каких специальностях самый большой конкурс при поступлении в ПетрГУ

Новости. Общество
15:22, 11 Августа 2022
фото: © ПетрГУ

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Опубликованы сведения о поступивших заявлениях от абитуриентов и конкурсе на специальности в госуниверситет Петрозаводска.

9 августа были подписаны приказы о зачислении на бюджет. В Петрозаводском государственном университете, в приемную комиссию которого поступило 6893 заявлений, стало на 1235 студентов больше.

Судя данным, опубликованном на сайте вуза, самый большой конкурс — 36 человек на место — был на профиль «Юриспруденция». Правда, и набирал вуз всего 6 юристов на бюджет. Далее в лидерах — «Фармация» (16,33 человек на место), «Системное и прикладное программное обеспечение» (13,8), «Классическая филология» (12,13), «Прикладная филология (Русский язык и литература)» (12), «Социология» (11,19) и «Политология» (10,12).

Не пользуются большой популярностью у ребят профили «Физическая культура, адаптивная физическая культура и адаптивный спорт» — 1,29,  «Образование в предметных областях Изобразительное искусство и мировая художественная культура» — 1,56, «Психолого-педагогическое образование» — 1,63 «Образование в предметных областях Биология и Химия» — 1,69. И совсем нет спроса на такие направления, как учитель физики и информатики, учитель начальных классов с карельским и вепским языками, поэтому ПетрГУ даже не стал открывать группы для этой специализации.

Почему ПетрГУ в августе ждет еще одна приемная кампания, читайте здесь.

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