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Стало известно, на какой срок будет продлена программа льготной ипотеки

Новости. Политика
16:28, 16 Октября 2020
фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Минфин России подготовил и внес в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% на новостройки до 1 июля 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минфином России в соответствии с поручением президента РФ В.В. Путина, озвученным на совещании с членами правительства РФ 14 октября 2020 года, подготовлен и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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