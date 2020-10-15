Стало известно, на какой срок будет продлена программа льготной ипотеки

Минфин России подготовил и внес в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% на новостройки до 1 июля 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минфином России в соответствии с поручением президента РФ В.В. Путина, озвученным на совещании с членами правительства РФ 14 октября 2020 года, подготовлен и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".