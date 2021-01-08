Стало известно, на сколько выросли взносы на капремонт в Карелии

Правительство Карелии приняло постановление об увеличении взносов на капремонт для собственников жилья до 9 рублей 55 копеек за кв. метр.

"Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год – 9,55 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц", - говорится в постановлении.

В 2020 году размер взноса составлял 8 рублей 90 копеек. Ранее в правительстве и парламенте обсуждали возможность отказаться от повышения взносов, но власти посчитали это нецелесообразным. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".