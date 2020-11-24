890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Митрополит Карельский Константин: "Наша страна уподобилась кровоточивой женщине, которая страдает позорной болезнью" 13
Сегодня 15:50
Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии 1
Сегодня 08:51
Ледяной дождь идет в Карелию
Сегодня 07:30
Коронавирус повлиял на себестоимость перевозки пассажиров в троллейбусах Петрозаводска
Сегодня 15:12
Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин 17 классов и 26 детсадовских групп из-за ОРВИ
Сегодня 10:53
Злоумышленники в Петрозаводске провалились в люк, крышку которого украли (ВИДЕО) 3
Сегодня 16:17

Стало известно, насколько вырастет пенсия в 2021 году

Новости. Общество
21:05, 24 Ноября 2020
фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Загрузка...

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о планах по индексации пенсий в следующем году.

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента", — отметила парламентарий.

Примечательно, что запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 процента.

В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей.

Кроме того, с 1 февраля будут повышены денежные выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам всех категорий. "Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента", — сказала сенатор.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Пока это 2,6 процента, но показатель еще может быть скорректирован.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»