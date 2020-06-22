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Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ

Новости. Общество
15:43, 23 Июня 2020
фото: pixabay
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) является недостаточным, правительство работает над его увеличением.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.

В 2020 году МРОТ установлен на уровне 12 130 рублей.

"Очень долгое время не менялась стратегия в отношении минимального размера оплаты труда, и... в 2017 году было принято решение (об изменении подхода в этом вопросе. — прим. ТАСС), и здесь мы уже пошли более активными шагами по его наращиванию. Да, наверное, он недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению МРОТ", — сказала Голикова.

Как это может повлять на минимальные зарплаты в Карелии с учетом северных надбавок, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2020-06-23 16:21:08
Рассказывать они мастаки.
zanoza
2020-06-23 16:12:32
На что только не идут перед всероссийским голосованием.
Гость
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