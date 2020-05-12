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Стало известно, почему был отменен конкурс на разработку проекта бассейна в Медгоре

Новости. Общество
12:22, 13 Мая 2020
фото: pixabay.com / fancycrave1
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В министерстве спорта Карелии заявили, что приняли решение строить бассейн в Медвежьегорске по другому проекту, уже одобренному федеральным правительством.

Власти Карелии отменили конкурс, в котором должна была определиться компания, готовая разработать документацию для строительства бассейна в Медвежьегорске. Максимальная цена контракта составляла 4,5 млн рублей.

В министерстве спорта Карелии объяснили такое решение отказом разрабатывать проект медвежьегорского бассейна "с нуля". Там пояснили, что теперь намерены использовать готовый проект бассейна, который получил аккредитацию федерального министерства спорта и был реализован в других регионах.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
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