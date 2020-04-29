Стало известно, почему десятки автомобилей застряли в пробке под Петрозаводском

ДТП стало причиной затора под Петрозаводском, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, сегодня днем, около 14.00, на 1 км автодороги "Подъезд в Петрозаводску" 35-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь из Петрозаводска в сторону Бесовца, совершил наезд на спецавтомобиль дорожных служб "Газель".

В результате ДТП, по предварительным данным ГИБДД, пострадала 29-летняя пассажирка иномарки.

Пострадавшую из автомобиля достают спасатели.



ФОТО ИА Республика/Сергей Юдин



ФОТО ИА Республика/Сергей Юдин

Отметим, что в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители публиковали фото, на которых была запечатлена пробка из нескольких десятков автомобилей, скопившаяся в районе СКЗ.