890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором легковушка "завалила" внедорожник 3
Сегодня 10:48
Глава Карелии прокомментировал необходимость создания онлайн-карты заболевших коронавирусом (ВИДЕО) 13
29.04.2020 16:18
Парфенчиков просит жителей Карелии не устраивать массовых застолий на дачах в майские праздники 9
29.04.2020 15:55
В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом 3
29.04.2020 16:38
Легковушка "завалила" внедорожник на перекрестке в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 1
Сегодня 10:20
Приставы арестовали технику предприятия в Карелии, чтобы заставить вернуть полумиллионный долг 4
29.04.2020 18:40
Жительница Петрозаводска влезла в долги после разговора с мошенником 3
29.04.2020 16:03
Работодатели получат деньги на зарплату сотрудников, работающих даже на полставки 6
29.04.2020 16:33

Стало известно, почему десятки автомобилей застряли в пробке под Петрозаводском

Новости. Общество
15:40, 30 Апреля 2020
фото: © паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"
Загрузка...

ДТП стало причиной затора под Петрозаводском, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, сегодня днем, около 14.00, на 1 км автодороги "Подъезд в Петрозаводску" 35-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь из Петрозаводска в сторону Бесовца, совершил наезд на спецавтомобиль дорожных служб  "Газель".

В результате ДТП, по предварительным данным ГИБДД, пострадала 29-летняя пассажирка иномарки.

Пострадавшую из автомобиля достают спасатели.


ФОТО ИА Республика/Сергей Юдин


ФОТО ИА Республика/Сергей Юдин

Отметим, что в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители публиковали фото, на которых была запечатлена пробка из нескольких десятков автомобилей, скопившаяся в районе СКЗ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Чтиво

Сегодня 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»