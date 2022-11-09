Стало известно, почему добровольцы из отрядов «Ладога» и «Онего» не получили обещанные 300 тысяч

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова разъяснила порядок выплат добровольцам из именных подразделений республики.

В ходе прямой линии 9 ноября глава Карелии Артур Парфенчинков рассказал о том, что при формировании отрядов «Ладога» и «Онего», участвующих в спецоперации, было принято решение о региональной выплате каждому добровольцу в 300 тысяч рублей. Тем не менее, сегодня у военнослужащих и членов их семей возникают вопросы, когда они получат обещанные деньги.

По словам министра социальной защиты Карелии Ольги Соколовой, эти 300 тысяч рублей будут выплачиваться частями.

«Не сразу эти деньги поступают, а частями по 100 тысяч: при заключении контракта, через месяц и через два месяца. Каждый месяц прохождения службы мы получаем из военкомата подтверждение, что человек проходит свою службу в качестве добровольца. 152 человека у нас получили первую выплату, а 45 человек – вторую выплату. Мы постоянно с военкоматом работаем для ускорения получения сведений-подтверждений», - разъяснила глава Минсоцзащиты Карелии.

Руководитель республики отметил также, что на добровольцев распространяются все льготы, как на лиц, принимающих участие в СВО.

«Все наши льготы, которые мы приняли, получают все участники спецоперации, в том числе ЧВК. Главное, чтобы военкомат зафиксировал эту информацию. И здесь никакой разницы для нас нет. Мы понимаем, что люди выполняют свой долг перед Родиной», - заявил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии сообщил, что сегодня власти учитывают возможности регионального бюджета и резервируют для поддержки участников спецоперации серьезные средства на длительный срок.

«Мы же понимаем, что нам придется на большие серьезные средства поддерживать наши подразделения на время их службы. Для «Ладоги» и «Онеги» готовим очередные грузы. Мы денег на закупку амуниции, экипировки, оборудования для военнослужащих не жалеем», - сказал в ходе прямой линии Парфенчиков.

Ранее сообщалось, власти республики готовы к серьезной работе по адресной социальной поддержке семей участников спецоперации.