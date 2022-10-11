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Стало известно, почему памятник ювелиру Перхину решили установить на набережной Петрозаводска

Новости. Общество
15:00, 15 Ноября 2022
фото: © «Сампо ТВ 360» / © Правительство Карелии

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Скульптор Павел Калтыгин объяснил, почему предложил выбрать спуск в створе улицы Титова местом для установки памятника ювелиру фирмы Фаберже Михаилу Перхину.

Сегодня в Петрозаводске на Онежской набережной идет установка 5-метрового памятника нашему знаменитому земляку-ювелиру фирмы Фаберже Михаилу Перхину. Активно ведутся не только работы, но и обсуждения места установки бронзового изваяния.

Критикам и протестунам ответил автора памятника Михаилу Перхину молодой скульптор Павел Калтыгин, который создавал изваяние вместе с Юрием Горбуновым, участвовавшем в проекте с первого эскиза, и архитектором Антоном Королевым, который разработал весь спуск и полностью прорисовал участок.


фото: © «Республика» / Михаил Никитин

Окружение для бронзового ювелира выбрали не сразу. Изначально инициатор создания памятника, петрозаводский ювелир и предприниматель Владимир Ермилов, предлагал установить его в квартале исторической застройки, но от этой идеи отказались в пользу склона у улицы Титова.

Многие видят в этом символизм: Михаил Перхин смотрит вдаль, туда, где расположено его родное село Ялгуба, но, по словам скульптора, символизм здесь более глубокий.

«Сам Перхин только до 18-19 лет жил в Карелии, а вторую половину жизни он провел в Санкт-Петербурге. Нам нужно было соединить его карельское прошлое с питерским бытом. Он изображен в своей петербургской мастерской, на что указывают предметы, но этого мало. Если мы говорим о скульптуре, как о театре, то памятнику нужны фоны. Мы искали место, где не было бы чуждой архитектуры», — объясняет Павел Калтыгин.

Склон на набережной идеально подошел под эту идею. Здание Дома физкультуры, выполненное в классическом стиле, вполне соответствует духу Петербурга.


фото: © Правительство Карелии

«Нам требовалось сделать что-то, напоминающее каскады Петергофа. Конечно, не настолько пафосные, но принцип учтен. Там насыщение архитектурных форм идет от залива к дворцу. Сначала — простые формы, потом они усложняются, и на вершине находится дворец. Здесь мы ситуацию поменяли. Есть балюстрада, транзитная площадка с архитектурными элементами, затем идет памятник с еще более сложной архитектурой, а венец этой композиции — набережная. В итоге мы получаем четыре каскада. Это принцип Петербурга, и это та театральная среда, декорации, которые мы попытались воссоздать», — объясняет Павел Калтыгин.

Ответил также скульптор и тем противникам памятника, кто считает, что гуляющие по балкону на улице Пушкинской будут наблюдать спину и зад прославленного ювелира.


фото: © Правительство Карелии

«У скульптуры нет зада, — говорит Павел Калтыгин. — Есть передний фасад, боковой фасад, тыльный фасад. Это всё части одного произведения. Сама скульптура подразумевает, что она круглая и часто для решения каких-то задач автор больше времени уделяет тыльному фасаду, чем основному. Мы понимали, где будет стоять памятник, понимали композицию, и мы работали над тем, чтобы композиционные и пластические ходы тыльного фасада были не менее интересны, чем основного».

Оценить работу скульпторов и архитекторов петрозаводчане и гости города смогут уже в конце ноября, когда планируется открытие памятника.

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