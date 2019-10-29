Стало известно, почему работодатели не называют размер зарплаты соискателям

Superjob назвал причины сокрытия работодателями зарплат в вакансиях.

Подавляющее большинство работодателей, используя в вакансиях формулировку "зарплата по договоренности", стремятся таким образом установить зарплату по итогам собеседования (65%) или из-за того, что зарплата оказывается ниже средней по рынку (11%). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на ииследовавние сервиса по поиску работу Superjob.

Кроме того, 32% работодателей не указывают оклад для работников на сдельной и бонусной формах оплаты труда, 26% работодателей изучают зарплатные ожидания соискателей, 14% рассчитывают, что найдут работников с низкими ожиданиями. По данным исследования, каждый пятый работодатель указывает зарплату по договоренности в расчете привлечь больше резюме, а 18% из них скрывают величину зарплаты от сотрудников компании и конкурентов. Только 3% работодателей сообщили, что не знают, сколько нужно платить тому или иному сотруднику.

В 56–57% резюме также указана зарплата по договоренности. Соискатели таким образом рассчитывают дороже продать себя как специалиста. По мнению 33%, зарплата зависит от объемов и условий работы, 8% предпочитают вести очные переговоры, 6% надеются, что работодатель предложит больше, 5% опасаются отпугнуть работодателя, 4% выбирают наиболее выгодные варианты трудоустройства, 3% готовы согласиться на невысокую зарплату с перспективой роста.

Также соискатели не указывают зарплату в своих резюме, поскольку готовы принять условия работодателя или претендуют на работу в разных городах (по 4%), а 7% удобнее указывать зарплату по договоренности.