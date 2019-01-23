09:52, 23 Января 2019
Стало известно, почему так много сотрудников ГИБДД дежурят на пешеходных переходах в Петрозаводске
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Профилактическое мероприятие "Водитель, береги пешехода" проходит в столице Карелии, сообщили в администрации Петрозаводска.
Госавтоинспекция Петрозаводска обеспокоена количеством дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Так, с начала года в Петрозаводске в ДТП пострадали 11 пешеходов, из них 6 человек - на нерегулируемых пешеходных переходах.
В ходе мероприятия автоинспекторы контролируют правила проезда пешеходных переходов, проводят профилактические беседы с участниками дорожного движения.
Водителям разъясняют правила проезда нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов, пешеходам напоминают о необходимости убеждаться в безопасности перехода при пересечении проезжей части.
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