Стало известно, почему так много сотрудников ГИБДД дежурят на пешеходных переходах в Петрозаводске

Профилактическое мероприятие "Водитель, береги пешехода" проходит в столице Карелии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска обеспокоена количеством дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Так, с начала года в Петрозаводске в ДТП пострадали 11 пешеходов, из них 6 человек - на нерегулируемых пешеходных переходах.



фото ГИБДД Петрозаводска

В ходе мероприятия автоинспекторы контролируют правила проезда пешеходных переходов, проводят профилактические беседы с участниками дорожного движения.

Водителям разъясняют правила проезда нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов, пешеходам напоминают о необходимости убеждаться в безопасности перехода при пересечении проезжей части.



фото ГИБДД Петрозаводска