Стало известно, подорожает ли в Петрозаводске проезд в троллейбусах

Новости по теме
Загрузка...
Администрация ПМУП "Городской транспорт" рассказала об изменении стоимости проезда в троллейбусах.
По информации руководства ПМУП "Городской транспорт", стоимость проезда в троллейбусах до конца 2019 года не изменится.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
16.06.2019, 17:57
17.06.2019, 07:15
16.06.2019, 09:01
18.06.2019, 12:46
17.06.2019, 13:37
Аналитика
20.06.2019 16:22
Политкухня
Некоторые размышления по итогам "Прямой линии" президента.
20.06.2019 09:15
17.06.2019 15:23
17.06.2019 13:37
17.06.2019 09:37
Чтиво
Сегодня 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии