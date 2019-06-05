Стало известно, при каких обстоятельствах 8-летнему мальчику в поселке Карелии отрезало пальцы

В Питкярантском районе Карелии начали доследственную проверку по факту получения телесных повреждений 8-летним мальчиком.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, по версии следствия, 3 июня днем двое детей играли на улице возле дома в деревне Хийденсельга Питкярантского района. В это время один из мальчиков топориком рубил ветки на пне, а его брат протянул руку и попал под удар топорика. В результате он получил травму руки (отрублены 3 пальца).

По данному факту началась доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщили в Минздраве Карелии, на "скорой" мальчик был немедленно доставлен в Сортавальскую ЦРБ, где ему оказали первичную медицинскую помощь. Далее вертолетом санитарной авиации его транспортировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где сосудистые хирурги при возможности выполнят реконструктивную операцию на кисти.