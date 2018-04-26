Стало известно, с чем связано дело о банкротстве Макеева

Компания "ПГИнвест" направила в суд заявление о банкротстве Дмитрия Макеева с целью взыскания с него задолженности по займу, который был выдан ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс".

Об этом "Вестям Карелии" сообщил представитель заявителя.

По его словам, компания "ПГИнвест" несколько лет назад выдала займ ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс". Эта фирма занималось продажей иномарок на базе автоцентра "Альянс" в Петрозаводске. Одним из учредителей компании был Дмитрий Макеев. Он же выступил поручителем по займу.

Кредитор потребовал погасить задолженность и обратить взыскание на поручителя.

Что было дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".