Стало известно, с чем связано дело о банкротстве Макеева

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Компания "ПГИнвест" направила в суд заявление о банкротстве Дмитрия Макеева с целью взыскания с него задолженности по займу, который был выдан ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс".
Об этом "Вестям Карелии" сообщил представитель заявителя.
По его словам, компания "ПГИнвест" несколько лет назад выдала займ ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс". Эта фирма занималось продажей иномарок на базе автоцентра "Альянс" в Петрозаводске. Одним из учредителей компании был Дмитрий Макеев. Он же выступил поручителем по займу.
Кредитор потребовал погасить задолженность и обратить взыскание на поручителя.
Что было дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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