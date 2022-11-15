Стало известно, с кем чаще всего создают семьи коренные народы Карелии

Исследование показало, какие народы чаще всего создают полиэтнические семьи в республике.

Медико-генетический центр Genotek провел исследование, выясняя, представители каких народов России чаще всего образуют смешанные семьи.

Как выяснилось в результате исследования, каждый третий житель России является потомком представителей двух и более этносов. Чаще всего смешанные семьи образуют русские — самый многочисленный народ — с белорусами, украинцами, евреями — ашкеназами, татарами, мордвой и армянами, по убывающей. Среди других народов чаще всего встречаются семьи, где один из родителей — еврей-ашкеназ, а другой — белорус или украинец.

Согласно исследованию Genotek, коренные народы Карелии — карелы и вепсы — чаще всего образуют смешанные семьи с русскими, которые являются крупнейшим народом республики.

После русских чаще всего представители коренных народов Карелии создают семьи с белорусами, которые также создают достаточно большую диаспору в республике.