Стало известно, сколько будут стоить путевки в Египет с прямым вылетом из Москвы

Туроператор Coral Travel запустит прямые рейсы из Москвы в Египет с 3 сентября.

Туроператор Coral Travel объявил о старте программы прямых перелетов из Москвы в Египет с 3 сентября. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на АТОР.

Рейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах авиакомпании EgyptAir. Время в пути — чуть больше пяти часов.

«Предусмотрены ранние вылеты из столичного Домодедово (в 5:30 утра в Шарм-эш-Шейх и в 6:00 — в Хургаду) и вечерние — обратно (в 22:45 из Шарм-эш-Шейха и в 22.00 из Хургады). Таким образом, туристы не теряют дни своего отдыха», — рассказали в компании.

Цены на путевки на семь дней с вылетом в сентябре стартуют от 112 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и от 128 тысяч — за пять звезд и «все включено».