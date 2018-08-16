Стало известно, сколько денег выдал предпринимателям Фонд по содействию кредитованию бизнеса в Карелии

Фонд по содействию кредитованию бизнеса в Карелии выдал предпринимателям 54 млн рублей.

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства с осени 2017 года предоставляет субъектам МСП микрозаймы на цели создания и развития бизнеса. В общей сложности за 9 месяцев микрофинансовой деятельности фонд выдал 36 микрозаймов на общую сумму 54 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт Минэка республики.

Также фонд с 2009 г. предоставляет поручительство по обязательствам бизнеса перед финансовыми организациями - партнерами фонда – крупными банками и Фондом развития моногородов.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".