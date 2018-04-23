Стало известно, сколько денег выделено на латание дорог Петрозаводска

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Когда начнется ремонт дорог в Петрозаводске и сколько денег выделено на латание дорожных дыр – показало расследование.
С наступлением весны петрозаводчане по традиции столкнулись с одной из главных российских проблем – плохими дорогами.
Автомобилисты недовольны, в частности, провалами дорожного покрытия, случившимися на нескольких улицах карельской столицы, в том числе в ее центре.
Мы же решили разобраться в проблеме системно и попытались ответить на несколько ключевых вопросов: почему отремонтированные дороги так быстро разрушились и как исправить ситуацию…
В статье "Что происходит с дорогами Петрозаводска?" можно узнать, сколько денег на ремонт дорог Петрозаводска выделено в этом году и когда начнутся дорожные работы.
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