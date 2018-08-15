14:39, 15 Августа 2018
Стало известно, сколько денег жители Карелии сняли с банковских карт за рубежом
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За первое полугодие 2018 года с использованием платежных карт, эмитированных на территории Карелии, за рубежом было совершено более 1 млн операций на сумму 2,2 млрд рублей, сообщает Национальный банк республики.
Из общего числа операций, 97% было связано с оплатой товаров и услуг. Доля операций по снятию наличных составила менее 3%.
Национальный банк Карелии подготовил для жителей республики памятку, как предотвратить неприятные ситуации в путешествии.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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