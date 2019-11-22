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Новости. Общество
13:11, 22 Ноября 2019
фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Стало известно, сколько детей заболели пневмонией в закрывшемся лицее в Петрозаводске

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Шести ученикам Лицея №1 поставлен диагноз пневмония, один школьник попал в больницу.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в управлении Роспотребнадзора по Республике Карелия.

С 1 ноября в лицее было зарегистрировано шесть случаев заболевания пневманией. Такой диагноз был поставлен двум девятиклассникам, одному десятикласснику и трем семиклассникам, которые учатся в одном классе. Лицеисты проходят лечение при поликлиниках, один ребенок был госпитализирован.

Карельское Управление Роспотребнадзора направило в школу предписание о медицинском наблюдении учащихся, проведении дезинфекции. Кроме того, руководство учреждения обязано было сообщить о случаях заболеваемости пневманией родителям учащихся.

"Речи о закрытии школы сегодня нет. Мы бьем тревогу, когда в течение одной недели регистрируем сразу несколько случаев. А здесь случаи выявлялись с 1 ноября. По санитарным правилам школа должна провести массовую дезинфекцию. И считаю, что руководство учреждение приняло правильное решение перевести детей на 10 дней на дистанционное обучение. Школа сделает уборку, проведет кварцевание, проветривание", - отметила начальник отдела эпидемиологического надзора карельского управления Роспотребнадзора Юлия Гвоздева.


По мнению специалистов, родители часто грешат тем, что отправляют детей в школу больными, с кашлем. Микоплазменная пневмония, которая протекает с небольшой температурой, сухим кашлем, опасна для школьников. Она требует длительного лечения. В лицее зарегистрирован один случай такой пневмонии.

"Сегодня нет превышения показателей по росту забоеваемости пневманией ни по Петрозаводску, ни в целом по республике. Регистрируются единичные случаи. Но родители должны внимательнее относиться к здоровью детей, с кашлем в школу отправлять нельзя", - считает Юлия Гвоздева.

Напомним, с 22 ноября лицей №1 на Древлянке закрыли на 10 дней для проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения массового распространения внебольничной пневмонии. Учащихся перевели на домашнее обучение.

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