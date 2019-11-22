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Новости. Общество
06:40, 22 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Лицей Петрозаводска закрыли на профилактику из-за пневмонии (СРОЧНО)

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В Петрозаводске лицей №1 на Древлянке закрыли на 10 дней для проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения массового распространения внебольничной пневмонии.

Как стало известно "Столице на Онего", с 22 ноября по 1 декабря учащиеся лицей №1, расположенного на Березовой аллее, 42, перешли на дистанционное обучение, то есть домашнее. Произошло это по причине проведения профилактических работ в здании школы.

"В целях предупреждения массового распространения внебольничной пневмонии среди обучающихся, усиления ответственности по обеспечению мер по охране жизни и здоровья детей, на основании санитарно-эпидемиологических правил, в целях проведения профилактических мероприятий в здании по адресу ул. Берёзовая аллея, 42 с 22.11 по 01.12.19 для обучающихся 6-11 классов будет организовано дистанционное обучение", - сообщили в лицее родителям.

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