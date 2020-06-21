Стало известно, сколько могут заработать подростки на каникулах в Карелии

Средний размер оплаты труда подростков, трудоустроенных во время каникул на предприятиях Карелии, составляет от 8 до 10 тыс. рублей.

Об этом сообщило Управление труда и занятости республики.

Размер оплаты труда зависит "от возраста несовершеннолетнего", пояснили в ведомстве. Подростки занимаются, например, облагораживанием пришкольных территорий, подготовкой школ, детских домов, молодежных клубов к новому учебному году. Какую еще работу им предлагают на каникулах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".