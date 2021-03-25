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Стало известно, сколько может стоить охотничий костюм, как у Путина

Новости. Общество
19:10, 26 Марта 2021
фото: © www.kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы, как у Владимира Путина.

Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а возросший спрос на эту модель охотничьего костюма объяснил тем, что пример президента способствует популяризации отечественных марок. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала РИА Новости директор санкт-петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей.

"Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дубленку, я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать - там очень холодно", - сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли эта модель дубленки была разработана небольшим ателье из Санкт-Петербурга.

На вопрос, как в Кремле относится к тому, что спрос на эту модель после появления в ней главы государства резко вырос, Песков сказал, что это "позитивно".

"Пример президента - он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем. Но что это за марка - я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента", - добавил представитель Кремля.

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Комментарии

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кир
2021-03-26 19:40:14
Не в спортивных штанах со вздутыми коленками ходить президенту великой страну. Либерастам всё неймётся.
Гость
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