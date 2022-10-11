Стало известно, сколько продлится снегопад в Петрозаводске

Синоптики поделились своими ожиданиями насчет продолжительности снегопада в столице Карелии.

Снегопад в городе 19 декабря будет идти еще не менее полутора часов, говорится в сообщении паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».



«Снегопад должен был пройти в стороне от города. Снег будет валить еще не меньше полутора часов», - сказано в сообщении.



20 декабря в карельской столице будет облачная погода. Пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.