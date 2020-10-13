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Стало известно, сколько россиян поддерживают предложение сделать 31 декабря выходным

Новости. Общество
21:05, 13 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Почти половина россиян (48%) положительно относится к предложению министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря выходным днем.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит ТАСС.

Согласно материалам опроса, отрицательно относятся к этой инициативе порядка 14% респондентов, а 36% опрошенных безразлично, будет ли 31 декабря выходным. При этом, положительное отклики чаще давали женщины, чем мужчины (52% против 43%). Поддерживают предложение Минтруда РФ преимущественно участники исследования в возрасте от 35 до 44 лет (51%).

В целом около 54% респондентов в разной степени проинформированы об этой инициативе, чаще всего это россияне в возрасте 45 лет и старше. При этом 46% участников опроса заявили, что впервые слышат об этом, чаще 18-24-летние.

Говоря о причинах положительного отношения к предложению сделать 31 декабря 2021 года выходным днем, россияне называют следующие: людям нужно время, чтобы спокойно подготовиться к празднику (37%), в этот день никто толком не работает (25%), людям требуется больше выходных (12%), выходной день предоставит возможность больше времени провести с семьей (11%). Среди наиболее популярных причин отрицательных откликов следующие: слишком много праздников/много отдыхаем (36%), новогодние праздники и так длинные (15%), пьянки, драки (13%), нужно работать (12%) и зарплата уменьшится/надо зарабатывать (11%).

Согласно данным опроса, каждый четвертый респондент (27%) работает полный рабочий день 31 декабря, среди них выше доля женщин (29% против 24% мужчин). Еще 21% участников опроса работают неполный рабочий день, в то время как более чем у трети россиян (37%) это зависит от графика. Не работают в этот день 14% жителей РФ, следует из материалов исследования.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 сентября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В ведомстве уточнили, что, поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

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Комментарии

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кир
2020-10-13 21:20:24
Только бы не работать никогда. Это генетический код.
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