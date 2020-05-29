Стало известно, сколько случаев COVID-19 в Карелии протекает в виде пневмоний

Главный санитарный врач Карелии прокомментировала данные о заболеваемости внебольничной пневмонии в республике.

Напомним, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в больницы попали 494 пациента, 53 человека умерли.

По словам врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмилы Котович, за последние пять лет системой здравоохранения и Роспотребнадзором налажен учет внебольничных пневмоний как нозологической формы инфекционного заболевания. Так, с января по апрель 2020 года в республике зарегистрировано 2113 случаев, а за аналогичный период прошлого года – 1919. Рост – 10 процентов. При этом в прошлом году не было коронавирусной инфекции. И когда специалисты утверждают, что внебольничные пневмонии были всегда, они не лукавят, отметила Котович.

"Смертность от пневмоний была и остается проблемой здравоохранения. Но поскольку коронавирусная инфекция в своей самой тяжелой форме проявляется в виде пневмонии, то пристальное внимание к этому заболеванию закономерно. Когда начала развиваться эпидиологическая ситуация в России, в конце февраля – начале марта, постановлением главного государственного санитарного врача РФ было принято решение об обследовании всех лиц с внебольничными пневмониями на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день все пневмонии, которые регистрируются в Карелии, обследуются на коронавирус. Все остальные случаи распределяются между легкой степени и средней тяжести острыми респираторными вирусными инфекциями и бессимптомными формами. Бессимптомно протекает заболевание у 17 процентов пациентов", - рассказала главный санитарный врач Карелии.

Подробнее читайте здесь.