890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии анонсировал новый этап ослабления режима самоизоляции 8
Сегодня 11:13
В Петрозаводске велосипедист сбил двух пешеходов (ВИДЕО) 2
Сегодня 08:13
Глава Петрозаводска навела порядок в парке Сенаторка (ФОТО) 6
Сегодня 14:16
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТОПЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧИЛИ, ТРАНСПОРТ ПУСТИЛИ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ОТКРЫЛИ
29.05.2020 21:00
В Карелии запускают дополнительные пригородные поезда
Сегодня 10:00

Стало известно, сколько случаев COVID-19 в Карелии протекает в виде пневмоний

Новости. Общество
16:51, 30 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Главный санитарный врач Карелии прокомментировала данные о заболеваемости внебольничной пневмонии в республике.

Напомним, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в больницы попали 494 пациента, 53 человека умерли.

По словам врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмилы Котович, за последние пять лет системой здравоохранения и Роспотребнадзором налажен учет внебольничных пневмоний как нозологической формы инфекционного заболевания. Так, с января по апрель 2020 года в республике зарегистрировано 2113 случаев, а за аналогичный период прошлого года – 1919. Рост – 10 процентов. При этом в прошлом году не было коронавирусной инфекции. И когда специалисты утверждают, что внебольничные пневмонии были всегда, они не лукавят, отметила Котович.

"Смертность от пневмоний была и остается проблемой здравоохранения. Но поскольку коронавирусная инфекция в своей самой тяжелой форме проявляется в виде пневмонии, то пристальное внимание к этому заболеванию закономерно. Когда начала развиваться эпидиологическая ситуация в России, в конце февраля – начале марта, постановлением главного государственного санитарного врача РФ было принято решение об обследовании всех лиц с внебольничными пневмониями на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день все пневмонии, которые регистрируются в Карелии, обследуются на коронавирус. Все остальные случаи распределяются между легкой степени и средней тяжести острыми респираторными вирусными инфекциями и бессимптомными формами. Бессимптомно протекает заболевание у 17 процентов пациентов", - рассказала главный санитарный врач Карелии.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-30 17:34:49
Ответа на вопрос с заголовке нет.
Сколько?
куча цифр вокруг да около...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»