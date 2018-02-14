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Новости. Общество
12:53, 14 Февраля 2018

Стало известно, сколько тратят жители России на подарки к 14 февраля

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Мужчины в России тратят на подарки на Валентинов день больше денег, чем женщины.

Об сообщается в отчете об анализе покупок в феврале на "Яндекс.Маркете", который публикует "Газета.ру".

"Мужчины тратят на подарки больше, чем женщины: 3,4 тысячи рублей в среднем за раз против 2,1 тысячи рублей, больше всего мужчины расходуют на мобильные телефоны - средний чек - 21,7 тысячи рублей и ручки - 9,7 тысячи рублей, а женщины - на наборы для пикника - 5,5 тысячи рублей", - говорится в отчете.

На сервисе "Яндекс.Маркет" рост спроса на подарки начинается в начале февраля. Чаще всего люди заказывают своим партнерам подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметику, шоколад, футболки, чай, наборы для пикника и мобильные телефоны.

Также отмечается, что покупатели больше всего за раз платят за мобильные телефоны - в среднем 24,5 тысячи рублей, за наборы для пикника - 6,25 тысячи рублей и за ручки - 5,1 тысячи рублей. Самыми доступными подарками оказались кружки, в среднем они стоят 500 рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-02-14 16:56:56
Православные карелы, а что это за праздник? Думать то чуток надо! Это торгаши для реализации мозги пудрят! А про веру забыли?
тезка Высоцкого
2018-02-14 15:12:16
о schnell о йa кричала ольга
о lieber gott готт кричал олег
и тут сосед кузьмич взорвался
и заорал гитлер kaput
тезка Высоцкого
2018-02-14 15:02:46
дас ист фантастиш стонет хельга
о шнелле йа майн либен фриц
гнусавый голос переводит
у них товарищи любовь
тезка Высоцкого
2018-02-14 14:59:43
как я люблю тебя родная
твою походку грудь и стать
и скалка образ твой не портит
а делает прекраснее
Гость
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