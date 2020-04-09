Стало известно, сколько времени минимум не будет работать общественный транспорт в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает нецелесообразным возобновление работы общественного транспорта на фоне пандемии коронавируса минимум до 20 апреля.

Об этом он сообщил сегодня в ходе "Прямой линии" Вконтакте.

"Я думаю, что до 20 апреля – нет… До 20 апреля будем терпеть, иначе может полыхнуть так, что… Лучше пусть общественный транспорт постоит, а предприятий мы откроем больше…Кстати, я не вижу много жалоб от населения и предпринимателей, что транспорт не ходит… Я понимаю, когда там Петербург, Москва, даже такие города как Казань, Киров, но давайте будем откровенны – у нас крупных городов на территории республики нет", – сказал Парфенчиков.

По словам главы Карелии, ему известно о проблемах, которые возникают у жителей пригородов, если им надо каждый день ездить на работу.

Как губернатор предлагает решить эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".