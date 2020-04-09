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Стало известно, сколько времени минимум не будет работать общественный транспорт в Карелии

Новости. Общество
16:02, 10 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает нецелесообразным возобновление работы общественного транспорта на фоне пандемии коронавируса минимум до 20 апреля.

Об этом он сообщил сегодня в ходе "Прямой линии" Вконтакте.

"Я думаю, что до 20 апреля – нет… До 20 апреля будем терпеть, иначе может полыхнуть так, что… Лучше пусть общественный транспорт постоит, а предприятий мы откроем больше…Кстати, я не вижу много жалоб от населения и предпринимателей, что транспорт не ходит… Я понимаю, когда там Петербург, Москва, даже такие города как Казань, Киров, но давайте будем откровенны – у нас крупных городов на территории республики нет", – сказал Парфенчиков.

По словам главы Карелии, ему известно о проблемах, которые возникают у жителей пригородов, если им надо каждый день ездить на работу.

Как губернатор предлагает решить эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-10 18:05:23
В такси тоже опасно ездить. Самый оптимальный вариант - попросить у военных ГАЗ-66 или УРАЛ. Снять тент , а там в кузове два ряда сидений вдоль борта.По дороге любой вирусняк выдует. Опять же песни можно петь, как раньше в совхозе на картошке. Чистое здоровье.
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