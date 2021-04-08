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Стало известно, сколько времени власти собираются сдерживать цены на бензин

Новости. Общество
15:50, 09 Апреля 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Российские власти продолжат сдерживать за счет налоговой и таможенной политики рост стоимости топлива на внутреннем рынке на уровне не выше инфляции.

Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, подготовленном Минэнерго РФ. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Все рассмотренные сценарии исходят из сохранения действующей системы ценообразования на моторные топлива на внутреннем рынке (рост цен по инфляции с сохранением экономически достаточной маржи розничных сегментов)", - отмечается в документе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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