Стало известно, сколько времени власти собираются сдерживать цены на бензин

Российские власти продолжат сдерживать за счет налоговой и таможенной политики рост стоимости топлива на внутреннем рынке на уровне не выше инфляции.

Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, подготовленном Минэнерго РФ. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Все рассмотренные сценарии исходят из сохранения действующей системы ценообразования на моторные топлива на внутреннем рынке (рост цен по инфляции с сохранением экономически достаточной маржи розничных сегментов)", - отмечается в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".