Сенатор от Карелии Игорь Зубарев заработал в 2017 году более 200 млн рублей

Совет Федерации опубликовал сведения о доходах сенаторов за прошлый год.

Декларированный доход сенатора Игоря Зубарева, который представляет в Совфеде карельский парламент, в 2017 году составил 219 млн 6 тыс. 830 рублей.

Ему принадлежит участок для благоустройства территории (площадь 287 кв. м.), участок для индивидуального жилищного строительства (1-3) этажа с придомовым участком (площадь 6206 кв.м.), участок для размещения дома индивидуальной жилой застройки (1762 кв.м.), а также 1/2 доля участка для жилищного строительства (площадью 1100 кв.м.).

Кроме этого, у Зубарева три жилых дома (площадь 149.9, 742.6, 438.3 кв.м.), три квартиры (площадь 48,7, 128.4, 53.3 кв.м.), гараж (44.1 кв.м.).

Также Зубарев владеет ветроэнергетической установкой, зданием склада, сетью освещения, сооружением водного транспорта и сооружением электроэнергетики.

В пользовании у сенатора находятся пять земельных участков (площадь 122, 1995, 1256, 612, 5409 кв.м.), а также водный объект (площадь 5880 кв.м).

Кроме этого, он пользуется квартирой в 94,6 кв.м.

Вся недвижимость находится в России.

Транспортных средств у Игоря Зубарева нет.