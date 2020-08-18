Стало известно, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии

Бизнес-омбудсмен в республике Елена Гнетова стала лидером по доходам, уполномоченные по правам ребенка Геннадий Сараев и правам человека Лариса Бойченко по заработкам отстают.

По данным о задекларированных доходах, опубликованных 18 августа на сайте правительства Карелии, самой богатой среди омбудсменов в республике является Елена Гнетова. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в прошлом году заработала 2,6 млн рублей. В собственности Гнетовой находится квартира площадью 65,6 кв.м., земельный участок в 708,0 км. м., жилое строение в 143,8 кв. м. и автомобиль Ford Scorpio.

Детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев находится на втором месте по заработкам среди Уполномоченных. Его доход за 2019 год составил 2,3 млн рублей. Он владеет 1/4 доли квартиры площадью в 82,3 кв.м и автомобилем Ford Explorer.

Самый скромный доход у Уполномоченного по правам человека в республике Карелии Ларисы Бойченко. Она заработал в прошлом году 1,6 млн рублей. Ей принадлежит квартира в 104,1 кв. м и автомобиль Hyundai Getz.

Напомним, самым богатым членом правительства Карелии оказался вице-премьер Дмитрий Родионов.