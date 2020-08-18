890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Школам Карелии не хватает 290 учителей 14
18.08.2020 12:45
Пережившая клиническую смерть женщина рассказала о загробной жизни 1
18.08.2020 23:30
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
За прошлый год доход премьер-министра Карелии вырос на 1,5 миллиона рублей 4
18.08.2020 17:47
Глава Карелии: "Лучше вторая смена, чем дистанционка дома" 4
18.08.2020 11:21
Три района Петрозаводска на время отключат от электричества 3
18.08.2020 11:35

Стало известно, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии

Новости. Общество
06:40, 19 Августа 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Бизнес-омбудсмен в республике Елена Гнетова стала лидером по доходам, уполномоченные по правам ребенка Геннадий Сараев и правам человека Лариса Бойченко по заработкам отстают.

По данным о задекларированных доходах, опубликованных 18 августа на сайте правительства Карелии, самой богатой среди омбудсменов в республике является Елена Гнетова.  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в прошлом году заработала 2,6 млн рублей. В собственности Гнетовой находится квартира площадью 65,6 кв.м., земельный участок в 708,0 км. м., жилое строение в 143,8 кв. м. и автомобиль Ford Scorpio.

Детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев находится на втором месте по заработкам среди Уполномоченных. Его доход за 2019 год составил 2,3 млн рублей. Он владеет 1/4 доли квартиры площадью в 82,3 кв.м и автомобилем Ford Explorer.

Самый скромный доход у Уполномоченного по правам человека в республике Карелии Ларисы Бойченко. Она заработал в прошлом году 1,6 млн рублей. Ей принадлежит квартира в 104,1 кв. м и автомобиль Hyundai Getz.

Напомним, самым богатым членом правительства Карелии оказался вице-премьер Дмитрий Родионов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"

Аналитика

18.08.2020 16:41
Обществоведение
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября. 
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»