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Стало известно, сколько жителей Петрозаводска готовы к труду и обороне

Новости. Общество
17:20, 14 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Антон Новодережкин

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Более полутора тысяч петрозаводчан в этом году сдали нормативы Всероссийского комплекса ГТО, сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

На этой неделе в Музее истории спорта Карелии состоялось торжественное вручение горожанам знаков отличия Всероссийского комплекса ГТО, информирует мэрия Петрозаводска. Участниками церемонии стали взрослые и дети, успешно сдавшие нормативы по итогам второго квартала 2021 года.

В этом году более 1500 жителей карельской столицы приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ранее сообщалось, что первая современная площадка ГТО появилась на севере Карелии.

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