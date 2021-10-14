Стало известно, сколько жителей Петрозаводска готовы к труду и обороне

Более полутора тысяч петрозаводчан в этом году сдали нормативы Всероссийского комплекса ГТО, сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

На этой неделе в Музее истории спорта Карелии состоялось торжественное вручение горожанам знаков отличия Всероссийского комплекса ГТО, информирует мэрия Петрозаводска. Участниками церемонии стали взрослые и дети, успешно сдавшие нормативы по итогам второго квартала 2021 года.

В этом году более 1500 жителей карельской столицы приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ранее сообщалось, что первая современная площадка ГТО появилась на севере Карелии.