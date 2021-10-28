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Стало известно, смогут ли жители Карелии пожениться в нерабочую неделю

Новости. Общество
07:15, 28 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Во время прямого эфира 27 октября чиновники правительства Карелии ответили на самые актуальные вопросы, касающиеся ограничений, введенных из-за COVID-19.

В эфире программы «Личный прием» на телеканале ОТР вице-премьер правительства республики Дмитрий Родинов ответил на вопрос горожанки: можно ли будет пожениться в нерабочую неделю.

«Желающие бракосочетаться в этот период есть. Для того на территории региона работают ЗАГСы. При поступлении соответствующей заявки руководством или сотрудниками ЗАГСа будет предложено перенести дату бракосочетания на более поздний срок, но если есть желание провести процедуру именно в эти даты, то бракосочетание предложат провести без гостей. Если это невозможно, то все участники обязательно должны иметь либо QR-код, либо ПЦР-тест. Так что, жениться в нерабочую неделю можно, но лучше массовое мероприятие все же перенести», - объяснил Дмитрий Родионов.

Напомним, президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. 

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Комментарии

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Сергей др
2021-10-28 07:54:00
Вообщем перенощики с куриным кодом должны заразить стирилиных с пцр тэстом. Ура скоро ковид победим. Спасиб за все меры, принятые без медецинского образования в нужной специализации.
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