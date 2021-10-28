Стало известно, смогут ли жители Карелии пожениться в нерабочую неделю

Во время прямого эфира 27 октября чиновники правительства Карелии ответили на самые актуальные вопросы, касающиеся ограничений, введенных из-за COVID-19.

В эфире программы «Личный прием» на телеканале ОТР вице-премьер правительства республики Дмитрий Родинов ответил на вопрос горожанки: можно ли будет пожениться в нерабочую неделю.

«Желающие бракосочетаться в этот период есть. Для того на территории региона работают ЗАГСы. При поступлении соответствующей заявки руководством или сотрудниками ЗАГСа будет предложено перенести дату бракосочетания на более поздний срок, но если есть желание провести процедуру именно в эти даты, то бракосочетание предложат провести без гостей. Если это невозможно, то все участники обязательно должны иметь либо QR-код, либо ПЦР-тест. Так что, жениться в нерабочую неделю можно, но лучше массовое мероприятие все же перенести», - объяснил Дмитрий Родионов.

Напомним, президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.