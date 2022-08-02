Стало известно состояние 11-летнего мальчика, попавшего под поезд в Приладожье Карелии

Ребенок, получивший тяжелую черепно-мозговую травму после наезда поезда в Питкярантском районе, находится в реанимации ДРБ.

Напомним, в минувшее воскресенье, 31 июля, бригада скорой медицинской помощи доставила в Сортавальскую ЦРБ 11-летнего мальчика в тяжелом состоянии. Ребенок попал под поезд в районе железнодорожной станции Питкяранского района. Мальчик был эвакуирован санитарной авиацией в Детскую республиканскую больницу. О состоянии ребенка, жителя Москвы, после операции сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

«Сейчас он находится в реанимации. Благодаря профессионализму врачей ребенок остался жив», — пишет министр.

В связи с участившимися происшествиями на железной дороге в Карелии Михаил Охлопков обратился ко взрослым жителям республики не совершать трагических ошибок и объяснить своим детям правила поведения в потенциально опасных местах.

Ранее сообщалось, с начала года на железной дороге в Карелии произошло 4 происшествия, в которых погибли 2 человека.