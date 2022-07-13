В Карелии два человека погибли под колесами поездов

С начала года на железной дороге в Карелии произошло 4 происшествия, в которых погибли 2 человека.

Только в июле три человека, включая одного ребенка, стали участниками происшествий, которые произошли на станциях Петрозаводск, Хелюля и перегонах Сортавала–Хелюля, Шуйская– Блок/Пост 417 км. Два из них получили травмы, а один погиб, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

За аналогичный период прошлого года произошло 3 случая непроизводственного травматизма на железнодорожных станциях Идель, Сортавала, Кондопога.

Основными причинами получения травм остаются: хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, пересечение железной дороги в наушниках, капюшоне, отвлечение внимания на телефон.

Ранее сообщалось, поезд врезался в «легковушку» на железнодорожном переезде в Карелии.