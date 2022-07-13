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В Карелии одиннадцатилетний мальчик попал под поезд

Новости. Происшествия
16:54, 01 Августа 2022
фото: © rubaltic.ru

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Ребенок с тяжелой черепно-мозговой травмой после наезда поезда доставлен на вертолете в Детскую республиканскую больницу.

В минувшее воскресенье, 31 июля бригада скорой медицинской помощи доставила в Сортавальскую ЦРБ 11-летнего мальчика в тяжелом состоянии. Ребенок попал под поезд в районе железнодорожной станции Питкяранского района. В результате наезда были получены тяжелая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Об этом сообщили в официальном паблике Сортавальской ЦРБ.

«Для оказания ребенку экстренной медицинской помощи была привлечена бригада врачей Детской республиканской больницы им. Григовича, после чего мальчик был эвакуирован посредством санитарной авиации в Детскую республиканскую больницу для оказания ему специализированной помощи», — пишут в паблике.

Напомним, 24 июля велосипедистка после ДТП была доставлена в Сортавальскую ЦРБ с травматической ампутацией правой руки. Девушка 2001 года рождения попала поезд в Сортавале.

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