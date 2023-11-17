Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
17.11.2023 16:42
Появилось видео задержания беженцев в Вяртсиля на границе с Карелией
18.11.2023 19:10

Стало известно состояние подростка, сбитого в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
11:23, 19 Ноября 2023
фото: Скриншот из видео / камера видеонаблюдения компании "Сампо".

Новости партнеров

Автомобиль сбил молодого человека на проспекте Ленина.

Жёсткая авария произошла накануне, 18 ноября, на проспекте Ленина. Легковой автомобиль сбил подростка. От страшного удара пострадавшего перевернуло в воздухе.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков  «Столице на Онего», подросток был доставлен в РБ СЭМП (БСМП) Петрозаводска с травмой.

В настоящий момент его состояние стабильное.

Напомним,  жёсткая авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Андропова в 18.19 вечера в субботу, 18 ноября. Легковушка сбила перебегавшего дорогу подростка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
14.11.2023, 07:20
Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей
18.11.2023, 09:45
Жительница Карелии пострадала из-за закрытых границ с Финляндией
16.11.2023, 08:01
Врач-кардиолог опубликовал расчетный листок по зарплате
16.11.2023, 15:32
Финляндия полностью закрывает переход границы в пункте пропуска Вяртсиля в Карелии
14.11.2023, 16:10
Шандалович рассказал о деревне в Карелии, которую не найти ни на одной карте

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.