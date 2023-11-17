Стало известно состояние подростка, сбитого в центре Петрозаводска

Автомобиль сбил молодого человека на проспекте Ленина.
Жёсткая авария произошла накануне, 18 ноября, на проспекте Ленина. Легковой автомобиль сбил подростка. От страшного удара пострадавшего перевернуло в воздухе.
Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков «Столице на Онего», подросток был доставлен в РБ СЭМП (БСМП) Петрозаводска с травмой.
В настоящий момент его состояние стабильное.
Напомним, жёсткая авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Андропова в 18.19 вечера в субботу, 18 ноября. Легковушка сбила перебегавшего дорогу подростка.
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