Стало известно состояние подростка, сбитого в центре Петрозаводска

Автомобиль сбил молодого человека на проспекте Ленина.

Жёсткая авария произошла накануне, 18 ноября, на проспекте Ленина. Легковой автомобиль сбил подростка. От страшного удара пострадавшего перевернуло в воздухе.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков «Столице на Онего», подросток был доставлен в РБ СЭМП (БСМП) Петрозаводска с травмой.

В настоящий момент его состояние стабильное.

Напомним, жёсткая авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Андропова в 18.19 вечера в субботу, 18 ноября. Легковушка сбила перебегавшего дорогу подростка.