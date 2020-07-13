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Стало известно состояние пожилой жительницы Карелии, которую спасатели нашли в спящей в лесу

Новости. Общество
14:59, 14 Июля 2020
фото: МЧС Карелии
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Спасателям Карелии пришло благодарственное письмо от сына за спасение матери, которую недавно выписали из больницы, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, 21 июня в поисково-спасательную службу Карелии поступило сообщение от МВД по Суоярвскому району.

Правоохранители заявили, что 18 числа жительница Суоярви вышла из дома в неизвестном направлении, и её местонахождение до настоящего времени не установлено.

В ходе мероприятий горожане сообщили, что видели похожую женщину, заходящую в лесной массив в районе вокзала в Суоярви. К месту были направлены сотрудники МВД с кинологической службой, родственники пропавшей и местные жители. Однако поиск результатов не дал.

В воскресенье, 21 июня, было решено привлечь к поиску спасателей Петрозаводска. В поисковой работе принимали участие 9 сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части г. Петрозаводск.

Пропавшая 80-летняя женщина была обнаружена 22 июня в удовлетворительном состоянии, спящей на земле в лесу на болоте. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи и доставили в Суоярвскую ЦРБ.

Для спасателей это была обыденная работа, на их счету сотни подобных операций и многолетний опыт в деле спасения людей. Однако в своем письме сын спасенной пенсионерки не только выражает благодарность в адрес личного состава за спасение матери, но также рассказывает, как отзывчиво спасатели пришли на помощь.

"В результате слаженных действий, грамотной координации и руководства поисковыми работами моя мать была обнаружена в лесном массиве живой, - написал сын спасенной женщины. - В настоящий момент выписана из больницы и находится в удовлетворительном состоянии под нашим наблюдением. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Хочется выразить слова благодарности Специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска, всем, кто принял участие в поисковых работах.

Благодаря нелегкому труду, самоотверженности и слаженности в работе Ваших сотрудников, удалось найти человека живым.

Отдельно хочется отметить руководителя поисковой группы Специализированной части Кириллова Павла Андреевича за то, что поисковые работы были организованы на самом высоком профессиональном, качественном уровне и выразить ему огромную признательность за оказанную моральную поддержку.

От себя лично хочу добавить, что мы благодарны судьбе, что на нашем жизненном пути, в такую трудную минуту, встретились такие замечательные, отзывчивые с доброй душой люди, которые протянули нам руку помощи".

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